Lazio - Genoa, Pellegrini ammonito e diffidato: salterà la Juve
30.01.2026 22:18 di Christian Gugliotta
Sarri perde una pedina in vista della sfida contro la Juventus. Al 73' di Lazio - Genoa, Messias salta secco Pellegrini che lo stende: Zufferli non ci pensa due volte ed estrae il cartellino giallo. Il terzino era diffidato e salterà la trasferta di Torino.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.