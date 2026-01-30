Lazio, Sarri su Romagnoli: "Aspetto decisioni. Se sarà in rosa? Sicuramente..."
30.01.2026 20:47 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nel pre gara di Lazio - Genoa, ai microfoni di Dazn, Sarri si è espresso anche su Romagnoli. Queste le considerazioni del tecnico biancoceleste: "Con tutte le componenti ho fatto lo stesso discorso: la mia era una valutazione tecnico-tattica. Il mercato lo fa la società, aspetto decisioni. Se spero di averlo ancora in rosa? Non lo so: il Romagnoli che conoscevo io, sicuramente sì".
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.