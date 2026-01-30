Lazio, Gila a Dazn: "Il momento è difficile, non solo come squadra"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Gila, intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Lazio-Genoa, ha parlato della gara di questa sera, ma soprattutto del momento di difficoltà che sta vivendo la Lazio. Ecco le parole del difensore spagnolo:

"Quanto è difficile pensare solo al campo? Facile non è, stiamo passando un momento difficile, non solo come squadra ma anche come società. Durante la settimana, durante il percorso non abbiamo avuto facilità con diverse cose. Siamo stati però coscienti che il gruppo doveva rimanere forte, unito. Sappiamo che questa è una situazione difficile, però siamo consapevoli che possiamo andare avanti, il gruppo ha tanta forza.

Cosa dice Mario Gila ai nuovi arrivati? Che devono lasciare tutto in allenamento, che devono rimanere pazienti anche se magari ora non hanno grandi opportunità. Chi invece le ha, deve dimostrare che è venuto per aiutare. Sono una parte importante del nostro processo, il nostro compito è quello di aiutarli moltissimo".