Petizione Lazio, la replica di Marconi: "Invece di attaccare l'iniziativa, la società..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Federico Marconi ha voluto replicare, via X, al video della società in cui si metteva in discussione la veridicità di alcune firme nella petizione lanciata da lui stesso insieme Alberto Ciapparoni. Ecco il testo del messaggio social:

"Oggi pomeriggio la Lazio ha pubblicato un video in cui adombra dei dubbi sulla veridicità delle firme alla lettera al presidente Lotito che Alberto Ciapparoni e io abbiamo scritto e a cui migliaia di tifosi hanno aderito. Dispiace che, invece di rispondere nel merito, la società abbia voluto attaccare un’iniziativa dei suoi tifosi. La lettera non è finalizzata a raccogliere firme per candidarsi alle elezioni, noi non siamo politici. Vuole invece rappresentare la diffusione di un malessere, molto più ampio di ciò che la società crede, e vuole che questo malessere possa esprimersi ovunque. Speriamo comunque che si parli della crisi della Lazio, in campo e nel rapporto con i suoi tifosi continuamente messi alla berlina. Non di due firme false, che preghiamo gli autori di togliere, per non macchiare un’iniziativa fatta per il bene dei laziali. Ricordiamo, comunque, che la piattaforma utilizza dei suoi automatismi per bloccare le violazioni. Chi vuole unirsi a noi, senza inventarsi nome e cognome, può farlo qui:

Oggi pomeriggio la @OfficialSSLazio ha pubblicato un video in cui adombra dei dubbi sulla veridicità delle firme alla lettera al presidente Lotito che @aciapparoni e io abbiamo scritto e a cui migliaia di tifosi hanno aderito. Dispiace che, invece di rispondere nel merito, la… — Federico Marconi (@fede_marconi) January 30, 2026