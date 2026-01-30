Genoa, Colombo a DAZN: "Con la Lazio dobbiamo dimostrare chi siamo"
Anche Lorenzo Colombo, nel pre-partita di Lazio-Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco allora le parole dell'attaccante rossoblù sulla gara di questa sera, e non solo:
“Quella della scorsa settimana è stata una grande vittoria, una grande dimostrazione delle nostre qualità. Giocare in uno stadio vuoto? Dobbiamo essere in grado di auto-motivarci, sarebbe troppo importante dare continuità alla nostra striscia positiva. Dobbiamo dimostrare anche questa sera chi siamo e cosa vogliamo”.
