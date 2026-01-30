Calciomercato Lazio | Diogo Leite a un passo: è lui il sostituto di Romagnoli
30.01.2026 16:55 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
CALCIOMERCATO LAZIO - La situazione si è sbloccata. Alessio Romagnoli è pronto a volare in Qatar entro domani mattina, sarà presto un nuovo giocatore dell'Al Sadd. La Lazio ha virato subito sul suo sostituto: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club biancoceleste è molto vicino a chiudere per Diogo Leite, difensore centrale dell'Union Berlino, per circa 2,5 milioni di euro. Siamo ai dettagli.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.