Lazio - Genoa, Romagnoli in tribuna: ultima all'Olimpico da spettatore?
30.01.2026 21:12 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Le prossime 24 ore saranno decisive per capire il futuro di Alessio Romagnoli. Il difensore, come riportato dalla nostra redazione, dovrebbe infatti partire nelle prossime ore per il Qatar ma il condizionale è d'obbligo visto quanto accaduto in settimana.
Intanto Romagnoli, non convocato per la gara contro il Genoa proprio in virtù di questa situazione, è comunque presente sugli spalti dell'Olimpico per assistere al match contro la squadra di De Rossi.
