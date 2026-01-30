Lazio, Pedro a Dazn: "Dedichiamo la vittoria ai tifosi..."
30.01.2026 23:15 di Simone Locusta
La Lazio batte il Genoa all'ultimo minuto e si rilancia in campionato. Uno dei protagonisti della serata è stato sicuramente Pedro, autore del gol che ha sbloccato la gara. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare della vittoria. Ecco di seguito le sue parole:
“Siamo contenti, una vittoria importante per noi, non potevamo sbagliare. Peccato per i tifosi, ma la vogliamo dedicare a loro che sono sempre con noi. Corsa sotto la Nord vuota? Volevo dedicare il gol a loro, sono importanti per noi, sono la cosa più bella che c’è alla Lazio, è un peccato questa situazione difficile. La vittoria è per loro, dobbiamo continuare così e andare avanti”.
