Przyborek all'Olimpico esulta dopo il Genoa: "Forza Lazio!" - VIDEO
30.01.2026 23:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
La Lazio ha vinto allo scadere contro il Genoa con il rigore di Cataldi nel finale. Allo Stadio Olimpico c'era anche il nuovo acquisto Adrian Przyborek, arrivato questa mattina a Roma e che domani svolgerà le visite mediche. Intercettato dai nostri microfoni, il classe 2007 ha detto: "È andata bene. Forza Lazio!". Di seguito il video.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.