Calciomercato Lazio | Romagnoli, l'Al Sadd ha già pronto il sostituto: ecco chi
31.01.2026 00:05 di Andrea Castellano
È ancora in bilico la partenza di Alessio Romagnoli per il Qatar. La situazione con la Lazio dovrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, così che il centrale possa partire liberamente e unirsi all'Al Sadd. Come riportato da Gianluca Di Marzio, però, il club qatariota avrebbe già l'accordo con un altro calciatore nel caso in cui Romagnoli dovesse alla fine restare nella Capitale. Si tratta di Adam Masina, svincolato nelle ultime ore dal Torino. Il mercato in Qatar finirà la sera del 31 gennaio, la vicenda ormai sta per arrivare alla fine.
