Calciomercato | Ex Lazio, Immobile verso Parigi! I dettagli
30.01.2026 23:55 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2026
Il ritorno in Italia di Ciro Immobile non è andato nel migliore dei modi. L'ex attaccante della Lazio si aspettava sicuramente altro dalla sua esperienza con il Bologna, per questo ha scelto di tornare in Italia dopo l'anno in Turchia. Ora, però, è pronto a cambiare squadra di nuovo.
Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il Paris FC è in trattativa con il Bologna per ingaggiare Immobile. I due club sono molto vicini a raggiungere un accordo, manca ancora il via libera definitivo da parte del centravanti, dopodiché sarà il momento di visite mediche e firma. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, ma Immobile è a un passo dalla Ligue 1.
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.