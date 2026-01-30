Lazio, Basic a LSC: "Difficile vedere l'Olimpico vuoto. Ci mancano i tifosi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista biancoceleste Toma Basic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della sfida tra Lazio e Genoa. Queste le sue dichiarazioni:

“Vedere l’Olimpico quasi vuoto non è facile. Ci mancano i tifosi, però abbiamo già avuto una situazione simile contro il Lecce in casa. Stasera non era facile, ma abbiamo vinto. Tre punti che ci daranno tutto l’entusiasmo che ci serve per la stagione”.

“Taylor ha già giocato tre gare, lui ha subito imparato tutto tatticamente, anche con la palla fa bene il suo lavoro. Dobbiamo sempre lottare, siamo sempre in difficoltà, ma abbiamo dimostrato che possiamo sempre fare bene”.

“Nel primo tempo abbiamo trovato più spazi per giocare, ma il Genoa sa come difendiamo. Dopo abbiamo cambiato un po’ e hanno avuto meno spazio e tempo per pensare. Lì abbiamo preso più iniziativa. Dopo l’1-0 dovevamo essere più lucidi, questo ci manca sicuramente e possiamo fare meglio”.