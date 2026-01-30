Lazio, Sarri a LSC: "L'Olimpico così è triste. Alla squadra ho detto che..."

La Lazio vince contro il Genoa e lo fa in uno stadio deserto, un colpo d'occhio non indifferente su cui si è soffermato anche Sarri nel post partita. Queste le dichiarazioni del tecnico ai microfoni ufficiali del club: "Penso siano tre punti meritati, la squadra non è particolarmente serena sin questo momento. Si è visto nella prima mezz’ora, nel finale del primo tempo molto meglio e nel secondo abbiamo messo tanta pressione. Il fatto che la squadra non è serena si è visto nel rigore contro, il risultato è meritato. Sono contento soprattutto per i ragazzi perché hanno passato momenti difficili, partita difficile senza pubblico. Ho detto anche a loro che il fatto che non ci siano è l’ennesimo gesto d’amore”.

“Nuovi? Maldini è uno che ha delle qualità tecniche e fisiche importanti, per giocare in quel ruolo deve imparare che viene a giocare e poi attacca l’area. Ratkov è un giocatore da scoprire, l’inserimento è più lungo. Vediamo che tipo di evoluzione avrà. Non ci possono mettere nessun tipo di pressione, è stato dichiarato e palese che fosse un campionato di transizione e che dovevamo valutare una base su cui costruire la squadra. Andiamo avanti, l’aspetto caratteriale deve essere questo”.

“Stadio vuoto? Vedere l’Olimpico così è triste anche se quei pochi che c’erano si sono fatti sentire. Ho preso il positivo della vicenda, è un gesto d’amore”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE