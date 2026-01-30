Lazio, Sarri a Dazn: "Cataldi sottovalutato. Mercato? Non mi interessa"

Vittoria preziosissima e sudatissima quella conquistata dalla Lazio che batte 3-2 il Genoa di De Rossi e torna a conquistare i tre punti all'Olimpico. Al termine della sfida ecco l'analisi di mister Sarri ai microfoni di Dazn: "Sono state settimane difficili per diversi motivi. Sono contento che la squadra abbia dato una risposta di questo tipo in una serata difficile dove abbiamo giocato senza tifosi. Come ho detto anche ai ragazzi questo lo dobbiamo considerare l’ennesimo gesto d’amore da parte della tifoseria".

"Maldini e Ratkov? Sono due attaccanti diversi Ratkov è più presente in area e Maldini è un giocatore molto bravo a venire a giocare con la squadra ma deve migliorare nello scaricare il pallone e attaccare l’area di rigore. Ratkov viene da un campionato diverso, non parla la lingua, l'adattamento è più lungo. Maldini fa la Serie A da anni, da lui mi attendo un’evoluzione da quel punto di vista, Ratkov è più da scoprire".

"Cataldi è un giocatore sottovalutato. Che tirasse il rigore era previsto perché era lui il secondo rigorista dopo Pedro. Poi so che lui queste responsabilità se le prende con freddezza. Con un pizzico di cilindrata in più poteva fare una carriera diversa".

"Mercato? Non lo so, non mi interessa il mercato. Romagnoli? Non lo so la sua gestione è in mano alla società. Io ci ho parlato con il giocatore, anche lui non sa che dire. La mia era un’indicazione tecnica per un giocatore per noi importante ma avevo fatto valutazioni simili anche su Guendouzi”.

All'ultima domanda da studio, ancora su Romagnoli, Sarri stizzito decide di non rispondere: "Ho già risposto su Romagnoli".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.