Lazio, il gol di Cataldi allo scadere entra nella storia: il dato
31.01.2026 00:30 di Simone Locusta
La Lazio esulta allo scadere, Cataldi si è preso la responsabilità di tirare il rigore decisivo per regalare tre punti pesantissimi per i biancocelesti. Il gol su rigore di Danilo è arrivato quasi allo scadere, dopo che Zufferli controllasse l'episodio al monitor allungando ancor di più i tempi del match. Proprio per questo, è un gol che a modo suo si può considerare nella storia.
Stando a quanto riportato da Opta, il gol di Danilo Cataldi al 99:39 è il secondo gol più tardivo della Lazio in Serie A dal ritorno del campionato a 20 squadre (2004/05), dopo il rigore di Cataldi al 102:36 contro il Torino il 4 ottobre 2025.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.