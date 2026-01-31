Lazio - Genoa, esordio timido per Maldini: le sue pagelle dei quotidiani
31.01.2026 09:00 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - Nel silenzio spettrale dell'Olimpico è avvenuto l'esordio con la maglia della Lazio di Daniel Maldini, lanciato subito titolare da Sarri nella sfida contro il Genoa. Alla sua prima apparizione, l'ex Atalanta non ha brillato, sbagliando diverse sponde e faticando molto nel ruolo di centravanti. Nella ripresa, il classe 2001 è cresciuto, iniziando a dialogare maggiormente con i compagni, ma facendosi comunque vedere troppo poco per poter considerare il suoi primi 73 minuti in biancoceleste come positivi. Queste le sue pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Maldini 5.5.
GAZZETTA DELLO SPORT - Maldini 6.
IL MESSAGGERO - Maldini 5.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.