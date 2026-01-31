Lazio - Genoa, Ratkov decisivo da subentrato: le sue pagelle dei quotidiani
31.01.2026 10:00 di Christian Gugliotta
Lo spezzone di gara disputato contro il Genoa ha visto il primo acuto di Ratkov in biancoceleste. Dopo aver preso il posto di Maldini al 73', l'ex Salisburgo ha dato maggiore peso all'attacco di Sarri, risultando decisivo negli istanti finali di gara: in pieno recupero, il centravanti si inserisce in area e devia di testa il cross di Cancellieri, trovando il braccio di Ostigard. Richiamato dal Var, Zufferli assegna il penalty, poi trasformato da Cataldi per il 3-2 finale. Dopo delle prime apparizioni incolori, Ratkov si è fatto finalmente notare e la speranza è che non rimanga un caso isolato. Queste le sue pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - 6.5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - 6.5.
IL MESSAGGERO - 6.
