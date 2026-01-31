Lazio, Przyborek arriva all'Isokinetic: è il momento dei test atletici - FOTO
31.01.2026 11:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
AGGIORNAMENTO ORE 11:15 - Przyborek è arrivato all'Isokinetic per svolgere i test atletici.
AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Terminate le visite mediche a Villa Mafalda per Przyborek. Il calciatore polacco ora si sta recando all'Isokinetic per svolgere i test atletici, dopodiché raggiungerà Formello.
Adrian Przyborek è arrivato a Villa Mafalda. Il nuovo giocatore della Lazio ha iniziato le visite mediche, dopo di che andrà a Formello per mettere la firma sul contratto. Di seguito foto e video de Lalaziosiamonoi.it.