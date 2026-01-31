Calciomercato Lazio | Frattesi conteso anche sui social: le ultime

31.01.2026 08:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Calciomercato Lazio | Frattesi conteso anche sui social: le ultime
CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome di Davide Frattesi sta facendo sognare e illudere il tifoso biancoceleste. Almeno per quanto concerne le vibrazioni che dà il mercato, perché in questo momento la testa del tifoso è concentrata su tutt'altro e neanche l'ipotetico acquisto di Frattesi può cambiare le cose. La Lazio tenta l'assalto, c'è concorrenza, le prossime ore si prospettano frenetiche.

La Lazio spera in un allineamento di situazioni che arrivino a premiarla, ma intanto la battaglia si combatte anche sui social. La concorrenza è anche lì, sul profilo di Frattesi. I tifosi hanno invaso i commenti delle sue foto, con i laziali che chiedono al centrocampista di venire alla Lazio, ma fanno altrettanto anche i tifosi del Nottingham Forrest, Galatasaray e Besiktas.

Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.