Calciomercato Lazio | Frattesi, l'Inter cerca il sostituto: c'è Jones del Liverpool
L'Inter è entrato nell'ordine di idee di lasciar partire Davide Frattesi, alla ricerca di una nuova sfida che gli consenta di giocare di più e di mettersi in mostra in vista del Mondiale che si giocherà in estate.
La Lazio è sul giocatore, Frattesi verrebbe allenato da Sarri, il quale valorizza particolarmente le mezzali. La società nerazzurra, però, preferirebbe cederlo in Premier League al Nottingham Forrest, il club che più di tutti sta insistendo per avere l'ex Sassuolo.
Prima di lasciar partire Frattesi, che sia alla Lazio, in Premier o altrove, l'Inter deve prima però trovare un sostituto. Il primo nome sulla lista, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è quello di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool. Operazione complicata, perché il Liverpool non è convinto di toccare la squadra durante questa sessione andando così a perdere opzioni nel reparto.