Lazio - Genoa, Taylor prende in mano il centrocampo: le pagelle dei quotidiani
31.01.2026 12:00 di Simone Locusta
Kenneth Taylor si è preso la Lazio. In un Olimpico deserto, la squadra di Sarri ha battuto 3-2 il Genoa prendendosi i tre punti con il cuore e anche con un pizzico di fortuna.
Due dei tre gol, il primo e il terzo, li hanno trasformati dal dischetto Pedro e Cataldi. Il gol del raddoppio lo ha realizzato Taylor, il primo con la maglia biancoceleste. Ciliegina sulla torta per una prestazione dove ha messo in mostra le sue qualità, anche se è chiaro che deve entrare ancora negli automatismi. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani:
CORRIERE DELLO SPORT - Taylor 6.5
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Taylor 6.5
IL MESSAGGERO - Taylor 6.5
