Serie A, prosegue la 23a giornata di campionato: il programma
31.01.2026 13:00 di Simone Locusta
La Lazio ha inaugurato la 23a giornata di campionato battendo 3-2 il Genoa. Nella giornata di oggi sono in programma tre sfide: Pisa, Napoli e Cagliari ospiteranno rispettivamente Sassuolo, Fiorentina e Cagliari. La Serie A entra in una fase calda, con il calciomercato che rischia di distrarre e complicare gli obiettivi delle squadre. Di seguito il programma di oggi.
PISA - SASSUOLO (Ore 15:00)
NAPOLI FIORENTINA (Ore 18:00)
CAGLIARI - VERONA (Ore 20:45)
