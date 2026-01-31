Calciomercato Lazio | Milani, interrotto il prestito con l'Avellino: andrà al Pescara
CALCIOMERCATO LAZIO - Si chiude dopo pochi mesi l'esperienza di Alessandro Milani all'Avellino. Il terzino classe 2005 quest'estate si era trasferito in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Lazio, ma ora lascerà il club irpino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, è pronto a passare al Pescara, che si è accordato per uno scambio con Lorenzo Sgarbi proprio con l'Avellino. La sua avventura in Campania termina dopo 12 presenze tra Serie B e Coppa Italia, per un totale di 655 minuti giocati.
