Serie A | Juve - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming
31.01.2026 14:00 di Christian Gugliotta
© foto di www.imagephotoagency.it
Nel momento più delicato della sua stagione la Lazio ha rialzato la testa, tornando al successo nel match casalingo contro il Genoa. Ad attendere i biancocelesti, ora, c'è la sfida in trasferta contro la Juventus, in programma alle 20:45 di domenica 8 febbraio.
Il match, valido per la 24esima giornata di Serie A, verrà trasmesso in diretta in esclusiva su Dazn e potrà essere seguito sia in streaming live sia on demand - sempre su Dazn - tramite app o sito ufficiale, avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.