Lazio, Pedro: "Nei momenti difficili si resta uniti! E ai tifosi..." - FOTO
31.01.2026 11:55 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
All'indomani della vittoria contro il Genoa, Pedro ha condiviso un post sul proprio profilo Instagram. Lo spagnolo della Lazio, pubblicati alcuni scatti della serata di ieri, ha scritto: "Nei momenti difficili si resta uniti! Questa vittoria è dedicata a tutti i nostri tifosi che non smettono mai di difendere i nostri colori con orgoglio, passione e grande amore. Sempre forza Lazio". Di seguito, il post in questione:
