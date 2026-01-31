Serie A, anticipi e postici 25° e 26° turno: quando gioca la Lazio
Quando è appena iniziata la 23esima giornata di Serie A, la Lega ha comunicato gli anticipi e i posticipi del 25° e del 26° turno. La Lazio giocherà contro l'Atalanta sabato alle 18.00, mentre la settimana successiva, sempre di sabato (ma con fischio d'inizio fissato alle 20.45) all'Unipol Domus contro il Cagliari.
25ª GIORNATA
13/02/2026 Venerdì 20.45 Pisa - Milan DAZN
14/02/2026 Sabato 15.00 Como - Fiorentina DAZN
14/02/2026 Sabato 18.00 Lazio - Atalanta DAZN
14/02/2026 Sabato 20.45 Inter - Juventus DAZN/SKY
15/02/2026 Domenica 12.30 Udinese - Sassuolo DAZN
15/02/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Genoa DAZN
15/02/2026 Domenica 15.00 Parma - Verona DAZN
15/02/2026 Domenica 18.00 Torino - Bologna DAZN/SKY
15/02/2026 Domenica 20.45 Napoli - Roma DAZN
16/02/2026 Lunedi 20.45 Cagliari - Lecce DAZN/SKY
26ª GIORNATA
20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo - Verona DAZN
21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus - Como DAZN
21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce - Inter DAZN
21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Lazio DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa - Torino DAZN
22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta - Napoli DAZN
22/02/2026 Domenica 18.00 Milan - Parma DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 20.45 Roma - Cremonese DAZN
23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina - Pisa DAZN
23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna - Udinese DAZN/SKY