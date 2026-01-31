Lazio, Przyborek spiega: "La pronuncia corretta e i miei soprannomi" - VD
31.01.2026 15:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Adrian Przyborek aiuta i tifosi della Lazio. Ai microfoni ufficiali del club, il nuovo calciatore biancoceleste ha spiegato in un video come si pronuncia il suo cognome, rivelando anche di avere diversi soprannomi. Di seguito le sue parole.
"Ho un soprannome: nel mio precedente club mi chiamavano 'Przybor' ma so che può essere un po' complicato per gli italiani, quindi potete chiamarmi tranquillamente 'Adi' o 'Shibby' come faceva il mio ex allenatore".
