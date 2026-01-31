Lazio, Cucchi: "Non essere all'Olimpico una sofferenza. Sarri ha capito, la società no"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

In un clima surreale con l'Olimpico praticamente deserto causa protesta la Lazio torna a vincere e lo fa in una gara in cui i colpi di scena non sono mancati, compreso il gol vittoria di Cataldi segnato su calcio di rigore al 100'.

Certo vedere l'Olimpico senza tifosi fa certamente effetto come sottolinea Riccardo Cucchi: "Ho sofferto molto, da abbonato e tifoso, a non essere all'Olimpico ieri sera. Ma la vittoria della Lazio al 100° minuto è stata emblematica della serata e del momento. Cataldi che bacia il nostro simbolo sulla maglia dopo il gol e, prima, Pedro che corre ad esultare sotto la Nord vuota spiegano come i calciatori abbiano capito.

Ha capito benissimo anche Sarri che prima della partita aveva detto: "lo stadio vuoto è una grande testimonianza d'amore del popolo laziale". Non ha capito Lotito, purtroppo. Non ha capito la società.

Ma si tifano la squadra, i colori, la storia. Non i presidenti".

