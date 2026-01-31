Ex Lazio | Immobile proposto alla Juve! Ecco il retroscena
31.01.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Ciro Immobile è ormai a un passo dal Paris FC. Dopo pochi mesi, l'ex capitano della Lazio lascerà il Bologna per spostarsi in Francia e giocare in Ligue 1. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il centravanti era stato proposto dai suoi agenti anche alla Juventus, che però ha respinto la proposta (è invischiata nell'affare per Kolo Muani). Alla fine è arrivata l'offerta da Parigi, ora inizierà una nuova fase della sua carriera.
