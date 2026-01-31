Reggiana, Dionigi su Motta alla Lazio: "È motivo d'orgoglio per il club"
31.01.2026 21:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Alla vigilia della gara di Serie B contro la Juve Stabia, il tecnico della Reggiana Davide Dionigi ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sul trasferimento di Edoardo Motta alla Lazio. Di seguito le sue parole.
"Motta alla Lazio? È innanzitutto motivo d’orgoglio per il club, che ha fatto una plusvalenza importante già a gennaio. Su Motta è stato fatto un lavoro tecnico e di coraggio, proponendo un classe 2005 per 20 partite. Sono contento per Edo, si merita di andare in un grande palcoscenico dove potrà crescere ancora. Ma sono anche contento per Seculin che ha fatto bene a Frosinone".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.