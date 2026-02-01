Calciomercato Lazio | Isaksen, futuro in bilico: la situazione
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Gustav Isaksen potrebbe essere lontano da Formello. Nei giorni scorsi, c'è stato un incontro tra la società e il suo entourage per discutere del futuro del danese. Si stanno cercando soluzioni, ma è probabile che sia una situazione destinata a sbloccarsi a giugno.
L'esterno che ha fatto stropicciare gli occhi a dirigenza e tifosi con la malia del Midtjylland, da avversario, adesso è solo una luce fioca che funziona a intermittenza. Gus si accende e si spegne, è stato così anche contro il Genoa. Troppe poche le garanzie per scegliere di puntare su di lui.
Il piano sembra ormai definito. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio valuta Isaksen circa 20 milioni di euro. L'obiettivo è cederlo in estate per realizzare l'ennesima plusvalenza. Non sarà neanche l'ultima.