WOMEN | La Lazio deve rialzarsi dopo il derby: col Como vuole il riscatto
RASSEGNA STAMPA - Il riscatto dopo la brutta sconfitta nel derby di Coppa Italia. La Lazio Women vuole subito cancellare il 3-0 contro la Roma di mercoledì scorso: al Fersini arriva il Como per la 12esima giornata, il fischio d'inizio è programmato alle 12.30. Le biancocelesti arrivano alla sfida con tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato - in questo modo, sono salite al quarto posto in classifica insieme alla Fiorentina. Il Como è ottavo, ma i punti di distanza sono solamente due. La classifica è molto corta.
Una gara, quella di oggi, da affrontare senza mister Grassadonia in panchina, di nuovo squalificato. Il Giudice Sportivo, ricorda Corriere dello Sport, l'ha punito con un turno di squalifica per "aver pronunciato un'espressione blasfema" contro la Fiorentina. L'infrazione è stata rilevata dai collaboratori della Procura Federale. Ieri ci ha pensato Alice Benoit a presentare il match ai microfoni ufficiali: "Il derby perso fa male, volevamo passare il turno. Ora dobbiamo reagire con il Como, la sconfitta rimediata ci servirà per crescere".