Calciomercato Lazio | Bologna forte su Noslin: la situazione
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Il Bologna saluta Ciro Immobile, ma potrebbe pescare di nuovo dalla Lazio per il nuovo innesto. Castro è intoccabile e in odore di rinnovo, Dallinga resterà (salvo proposta da 15 milioni), e così i rossoblù si starebbero muovendo alla ricerca di un universale di trequarti, una tipologia di giocatore che possa variare la propria zona di competenza, da sottopunta a esterno d'attacco fino a... centravanti, se proprio ce ne fosse bisogno.
Il profilo individuato è, come anticipato già nei giorni scorsi, quello di Noslin, che secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ad oggi è il primo nella lista. Sull'olandese ci sono ancora sirene del Monaco e l'infortunio di Zaccagni potrebbe rendere più complessa l'operazione.
Però il Bologna cerca un giocatore di questo tipo, un jolly offensivo, e Noslin rispetterebbe l'identikit. Ci si può aspettare che arrivi un tentativo concreto entro il gong finale di mercato. Salvo occasioni diverse o un'accelerazione dei francesi.