DIRETTA - Lazio Women - Como: le formazioni ufficiali
Seria Women Athora | XII giornata
Domenica 1 febbraio 2026, ore 12:30
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): Karresmaa; Mesjasz, Connolly, D'Auria; Monnecchi, Goldoni, Benoit, Martin, Oliviero; Karczewska, Le Bihan. A disp.: Durante, Gregori, Baltrip Reyes, Mancuso, Cesarini, Castiello, Piemonte, Simonetti, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Procopio
COMO WOMEN (4-3-3): Gilardi; Marcussen, Cecotti, Howard, Bergersen; Madsen, Chidiac, Pavan; Kramzar, Berisha, Nischler. A disp.: Capelletti, Ruma, Pinther, Bernardi, Picchi, Rizzon. All.: Stefano Sottili
Arbitro: Lucio Felice Angelillo (sez. Nola); Assistenti: Matteo Gentile - Andrea Cecchi; IV Ufficiale: Alessandro Angelo; Operatore FVS: Nirintsalama T. Andriambelo
Ammonite: //
PRIMO TEMPO
Buongiorno amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Como, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 12:30 col fischio d'inizio.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.