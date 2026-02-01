DIRETTA - Lazio Women - Como: le formazioni ufficiali

Seria Women Athora | XII giornata

Domenica 1 febbraio 2026, ore 12:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (3-5-2): Karresmaa; Mesjasz, Connolly, D'Auria; Monnecchi, Goldoni, Benoit, Martin, Oliviero; Karczewska, Le Bihan. A disp.: Durante, Gregori, Baltrip Reyes, Mancuso, Cesarini, Castiello, Piemonte, Simonetti, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Procopio

COMO WOMEN (4-3-3): Gilardi; Marcussen, Cecotti, Howard, Bergersen; Madsen, Chidiac, Pavan; Kramzar, Berisha, Nischler. A disp.: Capelletti, Ruma, Pinther, Bernardi, Picchi, Rizzon. All.: Stefano Sottili

Arbitro: Lucio Felice Angelillo (sez. Nola); Assistenti: Matteo Gentile - Andrea Cecchi; IV Ufficiale: Alessandro Angelo; Operatore FVS: Nirintsalama T. Andriambelo

PRIMO TEMPO 

Buongiorno amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Como, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 12:30 col fischio d'inizio.

