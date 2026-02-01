DIRETTA - Lazio Women - Como 1-1, duplice fischio: termina il primo tempo

Seria Women Athora | XII giornata

Domenica 1 febbraio 2026, ore 12:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN - COMO 0-1: 16' Kramzar (C), 26' Karczewska (L)

LAZIO (3-5-2): Karresmaa; Mesjasz, Connolly, D'Auria; Monnecchi, Goldoni, Benoit, Martin, Oliviero; Karczewska, Le Bihan. A disp.: Durante, Gregori, Baltrip Reyes, Mancuso, Cesarini, Castiello, Piemonte, Simonetti, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Procopio

COMO WOMEN (4-3-3): Gilardi; Marcussen, Cecotti, Howard, Bergersen; Madsen, Chidiac, Pavan; Kramzar, Berisha, Nischler. A disp.: Capelletti, Ruma, Pinther, Bernardi, Picchi, Rizzon. All.: Stefano Sottili

Arbitro: Lucio Felice Angelillo (sez. Nola); Assistenti: Matteo Gentile - Andrea Cecchi; IV Ufficiale: Alessandro Angelo; Operatore FVS: Nirintsalama T. Andriambelo

Ammonite: 34' Ceccotti (C)

PRIMO TEMPO 

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: 1' di recupero.

36' Occasione per il ComoBerisha colpisce la traversa!

34' Ammonita Cecotti per un fallo. 

26' GOOOOOOOOOL! Risponde la Lazio con Karczewska che, dalla distanza, prova il tiro col mancino e spiazza Gilardi.

21' Reagisce la Lazio che ha l'occasione per pareggiare i conti con Karczewska che però non centra lo specchio.

16' Gol del Como! Le lariane sviluppano bene sulla sinistra e poi Kramzar finalizza, beffando con facilità Karresmaa.

15' Palla interessante di D'Auria, in profondità per Le Bihan che prova il tiro ma non centra lo specchio. 

19' Oliviero mette dentro un cross per Karczewska che però non riesce a impattare bene per andare in porta.

8' La Lazio soffre la pressione del Como, non riesce a uscire dalla propria metà campo. 

7' Spinge il Como che alza la pressione, Kramzar prova la conclusione che viene deviata e c'è angolo per le avversarie.

1' Primo giro dalla bandierina per la Lazio, Le Bihan alla battuta. La difesa del Como riesce a liberare.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

Buongiorno amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Como, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 12:30 col fischio d'inizio.

