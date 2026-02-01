Calciomercato Lazio | Provedel, l'Inter e il rinnovo: il futuro passa da qui
CALCIOMERCATO LAZIO - La rosa biancoceleste è in continuo aggiornamento, non esistono incedibili. Manca poco al termine el calciomercato invernale, ci sono ancora uscite da concretizzare; mentre Sarri aspetta ancora dei rinforzi che possano migliorare la squadra. Uno su tutti, il sostituto di Guendouzi.
Tra entrate e uscite, persiste la situazione spinosa dei rinnovi. La Lazio sta facendo le sue valutazioni in queste ultime ore di calciomercato. Nel dettaglio, entreranno maggiormente nel vivo tutte le varie situazioni relative ai possibili rinnovi di contratto, chiarendo al meglio il futuro di chi è già con la valigia in mano e di chi invece aspetta giugno per andare via.
Molto lentamente e in silenzio, c'è un titolarissimo che corre verso la scadenza di contratto. Ivan Provedel è centrale nel progetto di Sarri, è il portiere titolare che ha messo in panchina il giovane Mandas in rampa di lancio. Nonostante tutto, però, il contratto resta in scadenza nel 2027 e presto ci si ritroverà a dover decidere dinanzi al bivio.
Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato di un interesse concreto dell'Inter, alla ricerca del post Sommer per il futuro. Provedel gradirebbe la destinazione, ma nessuna decisione è stata presa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la valutazione del portiere biancoceleste sul futuro passerà da quel che proporrà la Lazio. Se la società chiarirà di voler continuare insieme, proponendo il rinnovo di contratto per annullare la scadenza nel 2027, Provedel ci penserà seriamente.
