Lutto nel mondo del calcio: è morto Nicolas Giani, capitano storico della Spal
02.02.2026 23:38 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Gaetano
Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Nicolas Giani, ex Spal e Vicenza, e cresciuto nelle giovanili dell’Inter, scomparso a 39 anni dopo una lunga malattia.
Giani ha scritto pagine importantissime di storia con la maglia della Spal contribuendo nel giro di due anni, tra il 2015 e il 2017, alla promozione dalla Serie C alla Serie A.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide