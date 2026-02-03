Lazio, banchi di prova per Isaksen e Cancellieri: la situazione
Nessuna rivoluzioni sulla corsia destra dell’attacco, ma il futuro di Cancellieri e Isaksen resta rebus fino ai prossimi mesi. Entrambi sono stati vicini all’addio durante questa sessione invernale, ora tocca a loro giocarsi la Lazio sul campo, rimandando ogni discorso definitivo all’estate.
La società ha cercato di piazzarli ma le condizioni non erano quelle giuste. Cancellieri era stato a un passo dalla Premier League: il Brentford aveva manifestato un interesse concreto, salvo poi sfilarsi per il mancato accordo economico con il club biancoceleste. Il contratto dell’esterno scade nel giugno 2027, per questo i prossimi mesi saranno decisivi anche in ottica societaria.
Dal punto di vista tecnico, Cancellieri è in vantaggio rispetto a Isaksen: Sarri lo ha utilizzato con più continuità. Come riporta il Corriere dello Sport, Gustav oggi viene considerato il principale candidato a una cessione estiva per generare un’altra plusvalenza. Anche per lui la società ha aspettato proposte concrete e dialogato con i suoi agenti. Ora, con il mercato alle spalle, Isaksen ha tutto il tempo per dimostrare di poter essere un valore aggiunto nel tridente di Sarri, altrimenti, a giugno si tireranno le somme.