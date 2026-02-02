Lazio, Romagnoli è in congedo parentale: ecco quando può tornare
RASSEGNA STAMPA - Il mancato trasferimento di Alessio Romagnoli obbliga società e allenatore a ricucire il rapporto con un giocatore che, fino a pochi giorni fa, era considerato ormai fuori dal progetto. Dopo le dichiarazioni di Maurizio Sarri sulla centralità del difensore nel sistema tecnico, il club non sembra disposto ad accettare soluzioni di compromesso: Romagnoli deve tornare a essere il perno della retroguardia.
Il giocatore, spiega il Corriere della Sera, è attualmente in congedo parentale dopo la nascita del figlio, avvenuta lunedì scorso. Il permesso, formalmente valido fino a venerdì, potrebbe però essere abbreviato: il numero 13 biancoceleste potrebbe rientrare in anticipo per mettersi a disposizione già in vista della sfida di domenica contro la Juventus.
Sarri lo aspetta, ma tra i due sarà necessario un chiarimento. Nonostante un rapporto solido, nell’ultima settimana non sono mancati momenti di attrito. Al tecnico non sono piaciuti alcuni atteggiamenti del difensore, compresa la scelta di chiamarsi fuori dalla gara con il Genoa. Dal canto suo, Romagnoli si sarebbe aspettato un sostegno più esplicito da parte del suo allenatore nei confronti del presidente Lotito per favorire il trasferimento in Qatar.