Pisa, la società ha scelto il sostituto di Gilardino: il nome in pole
02.02.2026 11:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Il primo esonero del 2026 è quello di Alberto Gilardino. Fatale per il tecnico del Pisa il ko maturato contro il Sassuolo e una situazione di classifica preoccupante che vede la squadra toscana al penultimo posto a quota 14 punti.
Nelle ultime ore la società ha sondato il terreno per diversi allenatori: da Pecchia a Gotti passando per Cioffi e Ballardini ma la scelta sembra essere ricaduta su Oscar Hiljemark, ex centrocampista di Palermo e Genoa, attuale tecnico dell’Elfsborg, squadra che milita nella massima serie svedese.
