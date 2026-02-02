Calciomercato Lazio | Sarri aspetta ancora il sostituto di Guendouzi: due nomi in ballo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - In questa finestra di calciomercato la società ha scelto di mettere in sicurezza i conti, abbassare il monte ingaggi (meno 7 milioni netti, 14 al lordo) e avviare una rivoluzione giovane, anche a costo di compromettere il rapporto con Sarri e il finale di una stagione che vede la Lazio in una zona grigia, anche se resta viva la semifinale di Coppa Italia.

Sarri ancora aspetta il sostituto di Guendouzi, Lotito e Fabiani hanno tempo fino alle 20 ma di profili simili a quello del francese, per caratteristiche, non ce ne sono molti. Venerdì c’è stato un tentativo per Frattesi, giudicato però irrealistico vista la valutazione dell’Inter oltre i 30 milioni.

Come scrive il Corriere dello Sport, al momento restano due nomi, salvo sorprese. Il primo è Hjerto-Dahl del Tromsø, 20 anni, mezzala di 1,94, valutato intorno ai 10 milioni e seguito anche dal Besiktas. Il secondo è Dzodic dell’Almeria, club della Serie B spagnola, con una valutazione che supera i 14 milioni. Anche lui ha 20 anni, ma un profilo più difensivo rispetto a Dahl. Era circolato anche il nome di Gustavo Puerta, 22 anni, del Racing Santander, sempre nella B spagnola, ma non si hanno conferme.