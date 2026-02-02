Lazio | Giovani, plusvalenze e malumore: bilancio di un mercato divisivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ultime ore di calciomercato e gli acquisti della Lazio sono stati Ratkov, Taylor, Motta, Maldini e Przyborek. Sul fronte cessioni, alle partenze di Castellanos, Guendouzi e Mandas si è aggiunta ieri quella di Vecino, passato al Celta Vigo a parametro zero. Romagnoli, invece, è rimasto nonostante fosse a un passo dalla cessione, ma in un clima di forte tensione con società e ambiente.

Il malumore di Sarri è conosciuto ormai: Guendouzi non è stato rimpiazzato, anche se il tempo per farlo non è ancora del tutto scaduto, Ratkov e Maldini non rispecchiano pienamente i profili richiesti dal tecnico, Przyborek ha 19 anni ed è un jolly offensivo tutto da scoprire. In attacco, al momento, i giocatori sono nove: molto dipenderà dall’eventuale uscita di Noslin.

Dalle cessioni di Guendouzi e Castellanos sono entrati circa 56 milioni complessivi, al netto delle percentuali di rivendita, con due plusvalenze importanti da 12 e 17 milioni. Capitolo Mandas: il portiere rischia di tornare dal Bournemouth in quanto l'obbligo di riscatto passa per la qualificazione in Champions League ma attualmente gli inglesi sono dodicesimi.

Il caso Romagnoli ha congelato le operazioni Rugani e Diogo Leite. Resta da capire se la società deciderà comunque di chiudere per un difensore centrale, anche perché, scrive il Corriere dello Sport, Alessio rischia provvedimenti disciplinari. Rugani nel frattempo è passato alla Fiorentina. Diogo Leite era pronto a partire, ma avrebbe riportato uno stiramento. L’operazione prevedeva un acquisto da 2,5 milioni, nonostante il contratto in scadenza a giugno.

Non sono escluse nuove piste. La Lazio era pronta a cedere Tavares, ma non vuole irrigidire ulteriormente i rapporti con Sarri: Nuno potrebbe giocare a Torino, dopo essere stato vicino al Besiktas. Noslin può invece andare al Bologna in prestito con diritto di riscatto, mentre il Monaco aveva chiesto il prestito secco. L’uscita dell’olandese libererebbe un posto over da riempire subito. La partenza di Belahyane, invece, non incide sulle liste in quanto under 22.