Lazio, tre gare per scrivere il tuo destino: Sarri riflette sull'attacco
RASSEGNA STAMPA - Nonostante il momento in casa Lazio sia dei più complicati, una timida speranza di raggiungere un piazzamento europeo resta intatta. Il pareggio maturato tra Como e Atalanta ha fatto seguito alla sofferta vittoria della banda di Sarri contro il Genoa, regalando ai biancocelesti un'opportunità di rimettersi in corsa.
La Lazio si giocherà tutto in una settimana. Dopo la trasferta di Torino contro la Juventus, la squadra si giocherà l'accesso in semifinale di Coppa Italia a Bologna, per poi ospitare l'Atalanta all'Olimpico il 14 febbraio. Per queste gare decisive, in cui i biancocelesti avranno l'occasione di dare un senso a questa stagione, Mau non potrà, però, contare su capitan Zaccagni, che dovrà restare ai box per circa un mese per una lesione al muscolo obliquo dell'addome.
Il tecnico, dunque, dovrà fare delle valutazioni sul tridente offensivo da mandare in campo. A sottolinearlo è Il Messaggero, che spiega come, nonostante un esordio timido, al centro dell'attacco potrebbe essere testato nuovamente Maldini. A destra ci sarà il solito ballottaggio tra Cancellieri e Isaksen, mentre sulla corsia di sinistra potrebbe essere data una chance al baby Przyborek, visto che l'apporto di Pedro potrebbe far comodo anche a gara in corso.