Juve, problemi per Yildiz contro il Parma: le sue condizioni. E con la Lazio...
01.02.2026 22:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dura solo un tempo la gara di Yildiz contro il Parma. Il numero dieci della Juventus è uscito dopo quarantacinque minuti per un problema fisico. Già prima dell'intervallo aveva parlato con Spalletti chiedendo il cambio: ora andrà valutato in vista delle prossime partite. I bianconeri tra una settimana ospiteranno la Lazio di Sarri.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.