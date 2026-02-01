Calciomercato Lazio | Dele-Bashiru, rifiutata un’offerta dal Bournemouth: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - Un tentativo quasi sul gong. La Premier League è tornata su Fisayo Dele-Bashiru, dopo che nei mesi scorsi si erano già fatti avanti diversi club inglesi (Nottingham Forest e West Bromwich, per esempio) e turchi. Proprio per questo, nelle ultime ore ci ha provato il Bournemouth, che da Formello ha prelevato Christos Mandas.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, le Cherries hanno fatto una proposta alla società biancoceleste per il nigeriano sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Negativa la risposta della Lazio, che ha chiuso (almeno per ora) al trasferimento del centrocampista.