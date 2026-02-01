Serie A | In campo Inter, Juve e non solo: il programma
01.02.2026 12:00 di Simone Locusta
Prosegue la ventitreesima giornata di Serie A. Dopo la vittoria della Lazio di venerdì sera contro il Genoa, anche Sassuolo, Napoli e Cagliari si sono imposte rispettivamente contro Pisa, Fiorentina e Verona.
Oggi ci sono altre tre sfide in programma: Baroni cerca di salvare la panchina in casa contro il Lecce, Fabregas sfida Palladino in un match dal sapore europeo, mentre l'Inter vuole consolidare il primato e la Juventus vuole continuare a scalare la classifica. Ecco di seguito il programma della giornata:
TORINO - LECCE (Ore 12:30)
COMO - ATALANTA (Ore 15:00)
CREMONESE - INTER (Ore 18:00)
PARMA - JUVENTUS (Ore 20:45)
