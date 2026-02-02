Lazio, Lo Monaco sicuro: "Lotito dovrebbe passare la mano". E su Romagnoli...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di TMW Radio, Pietro Lo Monaco ha parlato della situazione della Lazio soffermandosi sulla gestione del presidente Lotito, del caso Romagnoli e del lavoro di Sarri. Di seguito le sue parole.

"L'ambiente laziale è sfiduciato e la società dovrebbe meditare su questo atteggiamento. Così si sta privando la squadra della propria gente. E sappiamo tutti quanto invece è importante avere i tifosi dalla parte della squadra. Non è intelligente allontanare i tifosi. Lotito dovrebbe riflettere su quello che vuole dare alla Lazio perché l' ambiente si merita altro, oppure farebbe bene a passare la mano. Il pallone è mio e gioco io, è solo un atteggiamento da bulletto di periferia. La squadra è della gente. Bisognerebbe imporre a Lotito di stare zitto perché quando parla fa danni. I presidenti sono solo dei gestori e quando vogliono fare i protagonisti purtroppo succede tutto questo".

"Romagnoli? Il tempo gioca a favore di chi vorrebbe che il giocatore rimanesse alla Lazio. Non capisco perché si è arrivati a questo braccio di ferro. E non mi venissero a dire che sono arrivati rinforzi perché il mercato di gennaio è un mercato di riparazione non di rafforzamento. A questo punto del campionato non conviene a nessuno che Sarri se ne vada. La Lazio deve salvare la stagione e non la salvi mandando via l'allenatore. Ora bisognerebbe fare un bagno di umiltà anche se credo sia impossibile conoscendo Lotito".