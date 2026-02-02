Calciomercato Lazio | Moretto: "Vecino firmerà fino al 2027 con il Celta Vigo"

Vecino saluta la Lazio. Il centrocampista, dopo aver rinnovato quest'estate con il club biancoceleste, ha accettato l'offerta del Celta Vigo per trasferirsi in Spagna e lasciare immediatamente la Capitale. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, l'uruguaiano firmerà un contratto fino al 2027. Di seguito il post.

