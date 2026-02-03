Lazio, Tavares resta (per ora) e spera: rilancio contro la Juventus?
RASSEGNA STAMPA - Dopo otto panchine consecutive in campionato, senza mai entrare in campo, Tavares è tornato a giocare solo otto minuti contro il Genoa. Un rientro minimo, ma significativo, visto che Sarri lo ha riproposto a quasi due mesi dall’ultima apparizione in Serie A. L’ultima risaliva al 7 dicembre, quando fu sostituito all’intervallo contro il Bologna dopo una prova deludente, pagata cara anche per un atteggiamento mai pienamente convincente sul piano tattico.
Come spiega il Corriere dello Sport, il suo futuro resta incerto almeno fino al 6 febbraio, la data di chiusura del mercato in Turchia. Il Besiktas insiste e avrebbe rilanciato, mentre il giocatore aveva inizialmente preso tempo in attesa di una soluzione araba. Al momento, però, la Lazio sembra orientata a trattenerlo. La squalifica di Pellegrini potrebbe spingere Sarri a rilanciarlo dall’inizio domenica contro la Juventus, anche se restano aperte altre soluzioni difensive fino alla rifinitura.
Salvo sorprese, Tavares resterà a Roma fino a giugno, poi in estate verranno fatte nuove valutazioni, anche considerando il 40% sulla futura rivendita da versare all’Arsenal. Intanto il club si è già tutelato con l’arrivo programmato di Pedraza del Villarreal, atteso a parametro zero.