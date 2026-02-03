Lazio, mercato invernale attivo: le cifre di tutte le operazioni

RASSEGNA STAMPA - Con la riapertura del mercato da parte della nuova Commissione, la Lazio si è mossa come se operasse a saldo zero. In realtà, come evidenzia il Messaggero, il bilancio tra entrate e uscite è nettamente in attivo: 59,7 milioni incassati a fronte di 34,4 spesi, per un saldo positivo di 25,3 milioni, senza considerare bonus ed eventuali riscatti. A questo si aggiungono quasi 50 milioni di plusvalenze e un sensibile alleggerimento del monte ingaggi, elementi fondamentali in vista della fotografia di bilancio e del parametro del “costo del lavoro allargato” al 70% che verrà valutato a marzo e che inciderà sul prossimo mercato “libero”.

Sul fronte delle cessioni, il club ha monetizzato subito con Castellanos (29 milioni al West Ham) e Guendouzi (27 al Fenerbahce). A questi si aggiungono Mandas (2,5 milioni per il prestito più un obbligo di riscatto da 17,5 in caso di qualificazione Champions del Bournemouth), Diego Gonzalez (1,2 milioni all’Atlas) e Vecino, ceduto a titolo gratuito al Celta Vigo ma con un risparmio di circa 2 milioni sull’ingaggio.

In entrata, la Lazio ha investito sul futuro. È arrivato l’attaccante serbo Ratkov dal Salisburgo per 13 milioni più commissioni, seguito dal centrocampista olandese Taylor dal Feyenoord per 15 milioni più bonus. Presi anche il portiere Motta per un milione complessivo, il jolly Maldini in prestito dall’Atalanta con riscatto legato alla qualificazione europea e il giovane polacco Przyborek dal Pogon Szczecin per 4,5 milioni più bonus. Nelle ultime ore è stato inoltre tesserato Kovac, difensore centrale classe 2009 dell’NS Mura, destinato alla Primavera.